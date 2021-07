Covid: Saltamartini (Lega), Gualtieri taccia su vaccini dopo flop governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un Pnrr sbagliato e che non prevedeva un centesimo per Roma Capitale. C'è voluto un cambio di Governo per avere un ministro dell'economia adeguato e per avere un piano vaccini fatto bene che fosse gestito da una persona capace come il generale Figliuolo". E' quanto dichiara la deputata della Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Barbara Saltamartini. "Oggi proprio sui vaccini Gualtieri polemizza con Enrico Michetti facendolo passare per un no vax. Ebbene la verità è che Michetti si è regolarmente vaccinato ma nei suoi interventi da giurista difende la libertà di scelta - aggiunge Saltamartini -. La democrazia è questa. Che un ex ministro della Repubblica ignori questo principio fondamentale per tornaconto elettorale è deprimente", conclude.(Com)