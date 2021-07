© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 19 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 10.30, Venaria (To), Reggia, Gran parterre dei Giardini (piazza Repubblica 4), Drapò: un simbolo, una regione, una bandiera -1.181 occasioni per sventolare la propria appartenenza, cerimonia di consegna della bandiera del Piemonte ai sindaci della Città metropolitana di Torino.ore 15.30, Aula, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco. (Rpi)