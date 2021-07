Business news: Brasile, spagnola Solatio inaugura il più grande impianto solare dell'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Solatio ha inaugurato gli impianti solari fotovoltaici di Brigida, Bom Nome e Belmonte, nel comune di Sao José do Belmonte, in Pernambuco (Brasile). Si tratta del più grande complesso ad energia solare dell'America Latina e che ha richiesto un investimento complessivo di circa 480 milioni di euro. I tre impianti hanno una capacità complessiva di 820 MWp in grado di fornire energia a 800 mila famiglie. Il ministro dell'Energia brasiliano, Bento Albuquerque, ha evidenziato la crescita dell'energia solare centralizzata (3,3 GW) del 200 per cento negli ultimi tre anni, e del solare distribuito (6 GW), di oltre il 2 mila per cento. (Res)