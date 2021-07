© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la conferenza stampa di "Letterature. Festival Internazionale di Roma 2021" (Biblioteca Casa delle Letterature - piazza dell'Orologio 3). Sarà possibile seguire la diretta streaming. (ore 9)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia per il 78° anniversario delle incursioni aeree sul quartiere Tiburtino. San Lorenzo. Via dei Peligni - Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943. (ore 10:40) (segue) (Rer)