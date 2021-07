Business news: Colombia, più tasse per settore finanziario e alle imprese in nuova riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sovrattassa di tre punti percentuali per il settore finanziario fino al 2025 e un contributo di solidarietà da parte delle imprese per finanziare gli investimenti sociali, attraverso un aumento dell’imposta sul reddito dal 30 al 35 per cento a partire dal 2022. Questi alcuni dei punti contenuti nella nuova riforma tributaria colombiana che verrà portata al Congresso il 20 luglio, presentata dal ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo. La riforma prevede, tra le altre cose, la creazione di un registro unico dei beneficiari finali (Rub) per identificare le persone proprietarie o beneficiarie di imprese affinché adempiano i loro obblighi fiscali. (Res)