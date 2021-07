© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la base della Missione di addestramento dell'Ue in Mali (Eutm Mali) a Koulikoro. I reparti di stanza hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga gli aggressori che non sono stati identificati. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)