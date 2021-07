Roma: assessore Personale, truffa su falso mio profilo Facebook, segnalato alle autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato creato un mio finto profilo Facebook con cui si è tentato di perpetrare un truffa. Abbiamo prontamente segnalato la cosa alle autorità, il post è stato rimosso e l'account cambiato". Lo afferma in una nota l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis (M5s). "Suggerisco a chiunque riceva messaggi, o veda post condivisi da me, di verificare che provengano dal mio account e non da chi sta provando a spacciarsi per me", conclude l'assessore De Santis.(Rer)