Covid: Trancassini (Fd'I), Gualtieri distratto su vaccino, da ministro levava soldi a Roma

- "Forse durante il Governo Conte 2, l'allora ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, era troppo impegnato a levare risorse a Roma Capitale per rendersi conto che il suo stesso Esecutivo non aveva reso obbligatorio il vaccino anti Covid". Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale Fd'I. "Nonostante ciò - aggiunge - oggi non trova di meglio da fare che polemizzare con Enrico Michetti, il quale si è vaccinato con entrambe le dosi, ma da liberale difende il diritto di scelta e attaccando anche Francesco Lollobrigida, presidente dei deputati Fdi. Dove starebbe quindi il problema di Gualtieri?", conclude Trancassini. (Rer)