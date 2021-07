© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L'assessore al Turismo ed enti locali della Regione Lazio, Valentina Corrado presenta “Obiettivi comuni”, evento organizzato in occasione dell'apertura degli sportelli dell'Ente bilaterale turismo a Latina e Frosinone, e le iniziative della Regione per la formazione degli operatori del turismo. Partecipano l'assessore al lavoro e nuovi diritti, Claudio Di Berardino e il presidente dell'Ente bilaterale turismo del Lazio, Tommaso Tanzilli. L'evento si svolge a Roma, Sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 11:30)- All'Arena Cinematografica "R-Estate a Tor Bella", si svolgerà una manifestazione in occasione del 29° anniversario della strage mafiosa di via D'Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. All'evento parteciperà anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Saranno presenti anche: giudice Paola Di Nicola, Gianpiero Cioffredi presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Francesco Menditto Procuratore della Repubblica di Tivoli, Tiziana Ronzio dell'associazione "Tor più Bella". Via Giovanni Castano, Roma. (ore 20:45) (segue) (Rer)