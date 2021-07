Business news: Brasile, Bolsonaro promulga legge di privatizzazione società elettrica Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge in cui si indicano le linee guida per l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) delle azioni della compagnia statale dell'elettricità brasiliana Eletrobras. La legge era stata approvata lo scorso 21 giugno in parlamento. Dopo la promulgazione il dossier privatizzazione dovrebbe essere trasferito entro fine anno alla Corte dei conti federale (Tcu). Dopo il via libera della Tcu e da parte degli organismi regolatori del mercato, il processo di privatizzazione potrà avere inizio. Il piano, definito nell'ambito di un decreto esecutivo presentato a marzo, prevede un aumento di capitale sociale con la vendita di nuove azioni ordinarie, facendo sì che lo stato non sia più titolare del pacchetto di maggioranza. Tuttavia alla federazione resterà il controllo della società attraverso la Golden Share e a nessun azionista sarà concesso più del 10 per cento delle azioni. (Res)