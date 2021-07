Business news: Mercosur, Uruguay disposto ad avanzare da solo su flessibilizzazione accordi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, ha ribadito che "se necessario" il suo paese porterà avanti da solo accordi commerciali con paesi al di fuori del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), il blocco regionale a cui aderisce insieme ad Argentina, Brasile ed Uruguay. "Se facciamo un accordo con la Cina entra in vigore anche se l'Argentina dice di no", ha affermato Bustillo in un'intervista rilasciata al portale "Subrayado". "Il Mercosur è diventato un blocco autarchico, rimane la nostra prima opzione ma siamo disposti ad avanzare anche da soli se necessario", ha aggiunto. Il ministro uruguaiano ha quindi sottolineato che allo stato attuale il blocco rappresenta "una zona di libero scambio imperfetta" che "non cresce", e che bisogna "modernizzare i suoi meccanismi" per "riprendere la scommessa di crescere insieme". Il rappresentante uruguaiano ha riconosciuto che le relazioni con il governo argentino di Alberto Fernandez, sono "complesse", oggi il principale scoglio alla modifica del principio del "consenso" che impedisce accordi commerciali dei singoli paesi del Mercosur con paesi terzi. "Le difficoltà nelle relazioni esistono, sono reali, e non possono peggiorare perché sono già ai minimi", ha affermato Bustillo. (Res)