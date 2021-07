Covid: De Angelis (Lega), Gualtieri a corto di consensi si butta sulla propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A corto di consensi, Gualtieri si butta sulla propaganda. Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Sara De Angelis. "Gualtieri si conferma il raccontaballe che da ministro dell'Economia prometteva ristori che non arrivavano mai - aggiunge De Angelis -. Oggi attacca Enrico Michetti sui vaccini facendo finta di non sapere che il candidato sindaco di centrodestra si è vaccinato ma, da giurista, difende il diritto alla libertà di scelta, un principio peraltro seguito dallo stesso Governo Conte 2 che non ha reso obbligatorio il siero. Evidentemente a corto di consensi, Gualtieri si butta sulla propaganda un tanto al chilo", conclude.(Com)