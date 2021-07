Business news: Cuba, ministro Economia, flessibilità sui salari per premiare aziende più produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la seconda metà del 2021, il governo di Cuba cambierà il regime degli stipendi in alcune imprese statali per premiare i dipendenti "più produttivi". Una misura "senza precedenti", ha detto il ministro dell'Economia Alejandro Gil Fernandez, che è parte di un pacchetto di riforme con cui il governo "aggiorna" il sistema interno per rispondere all'"attuale situazione di crisi". Il governo, riassume "Cubadebate", procede al "perfezionamento del sistema di retribuzione" nell'impresa socialista, che rimane al centro del sistema produttivo. "Togliamo i limiti alla quantità di salario che viene distribuito", ha detto Gil segnalando che "è stato reso flessibile tutto il processo di distribuzione degli utili per favorire un maggior vincolo tra il risultato del lavoro, la ricchezza creata e il lavoro percepito dai lavoratori". Un programma, ha specificato il ministro, che si svilupperà "con gradualità, a partire da alcune aziende". (Res)