Business news: Cuba, governo sospende dazi alle importazioni di alimenti, medicinali e prodotti per l'igiene

- Il governo cubano autorizzerà a partire da lunedì la libera importazione di alimenti, medicinali e prodotti per la pulizia personale senza il pagamento di dazi né limiti. Lo ha annunciato il primo ministro, Manuel Marrero Cruz, intervenendo al programma televisivo Mesa Redonda, secondo quanto riferisce il sito di informazione “CiberCuba”. “E’ una misura che adotteremo fino al 31 dicembre, poi faremo una valutazione”, ha detto il premier. Le importazioni delle persone naturali sono sottoposte attualmente a norme che consentono un valore massimo di beni. Con il provvedimento questo limite viene sospeso per i carichi di medicinali, alimenti e prodotti l'igiene personale. La misura è parte di un pacchetto di riforma annunciate dal governo in risposta alle proteste registrate domenica, inedite per livello di partecipazione. (Res)