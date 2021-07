Roma: Raggi, oltre mille controlli da polizia locale nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state oltre 1.000 le verifiche svolte questo fine settimana dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I controlli sono stati effettuati nei luoghi maggiormente frequentati della Capitale e nelle zone della movida, con particolare attenzione alla vendita ed al consumo irregolare di alcolici, al rispetto del codice della strada e delle misure anti-Covid - aggiunge Raggi -. In zona Eur una pescheria è stata sanzionata con oltre 6.000 euro di multa perché stava svolgendo attività di somministrazione e intrattenimento musicale senza regolare autorizzazione. Per la stessa ragione, gli agenti hanno sanzionato con una multa di oltre 5000 euro gli organizzatori di una manifestazione enogastronomica. Due i minimarket chiusi: uno in zona Cecchignola e l’altro a Trastevere - continua Raggi -, precedentemente già diffidati per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Controlli e sanzioni anche per i clienti che consumavano alcol su strada nelle zone della movida". (segue) (Rer)