Covid: Ciriani (Fd'I), sinistra impedisce discussione su come affrontare pandemia

- Le accuse verso Francesco Lollobrigida "sono assurde quanto preoccupanti ed indicano un clima pericoloso che si sta diffondendo nel Paese, nel quale è impedito discutere e confrontarsi su come sia meglio contrastare questa pandemia". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani. "Perché questo ha cercato di fare il capogruppo di Fd'I alla Camera, il tutto suffragato dai dati. Senza contare - prosegue - che puntare il dito contro chi si è vaccinato, tacciandolo di essere un no Vax, è un’assurdità che si commenta da sola. Peraltro, Fd'I è dall’inizio di questa pandemia che sta sostenendo la necessità e l’importanza della vaccinazione, spiegando anche che per renderla più efficace bisogna mettere in sicurezza, appunto vaccinare, i più anziani e i più fragili. Altro che no vax o irresponsabili, rivendichiamo piuttosto il merito di essere stati i primi a suggerire una linea, che poi il governo Draghi ha seguito e sostenuto”.(Com)