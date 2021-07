Business news: Brasile, Petrobras conclude vendita partecipazioni campo petrolifero pre-sal Papa-Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha reso noto di aver concluso il processo di vendita di tutte le quote attualmente detenute nei cambi di estrazione petrolifera Papa-Terra, localizzati nel bacino pre-sal di Campos, alla holding brasiliana 3R Offshore. La compagnia dichiara di raccogliere, al termine dell'operazione, 105,6 milioni di dollari, il cui pagamento sarà diviso in tre rate. Una prima da 6 milioni di dollari pagata oggi, all'atto della firma, una seconda da 9,6 milioni di dollari pagata alla chiusura della transazione e una terza da 90 milioni di dollari relativa alla previsione di futuri guadagni. Petrobras detiene il 62,5 per cento delle quote, mentre il restante 37,5 per cento è detenuto dalla statunitense Chevron. (Res)