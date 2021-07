© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Al via la 3 giorni dedicata al ventennale di Genova 2001: dibattiti, narrazioni, confronti, reading e proiezioni. Area eventi di Casetta Rossa. (ore 21)- Conferenza stampa di presentazione del programma di Videocittà 2021, il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich. Interverranno anche il presidente di Eur spa Alberto Sasso e l’amministratore delegato di Eur spa Antonio Rosati. Sarà possibile anche seguire la conferenza in diretta streaming sul sito ufficiale del Festival. Sede di Anica, in viale Regina Margherita 286, Roma. (ore 11.00). (Rer)