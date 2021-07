Afghanistan: capo delegazione governo auspica esito positivo dai colloqui con talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader talebano Hibatullah Akhundzada ha detto oggi di essere "decisamente favorevole a una soluzione politica" in Afghanistan, "nonostante l'avanzata e le vittorie militari" registrate in questi ultimi due mesi. L'annuncio è avvenuto in concomitanza con l'inizio della seconda giornata di negoziati in corso a Doha da sabato, 17 luglio, con una delegazione governativa. “Invece di affidarci agli stranieri, risolviamo i nostri problemi tra di noi e salviamo la nostra patria dalla crisi imperante”, ha aggiunto Akhundzada nel messaggio diffuso in occasione della festa musulmana del sacrificio (Eid al Adha). Akhundzada ha aggiunto: "Siamo, da parte nostra, determinati a trovare una soluzione attraverso il dialogo, ma il campo opposto (il governo) continua a perdere tempo". Lo scorso maggio, in concomitanza con il progressivo ritiro dei militari dei militari stranieri dal Paese, i talebani hanno lanciato un'offensiva che li ha portati ad assumere il controllo di vaste aree rurali dell'Afghanistan e di importanti valichi di frontiera al confine con Iran, Turkmenistan, Tagikistan e Pakistan. Infine, il leader talebano ha aggiunto: "Vogliamo buone e forti relazioni diplomatiche, economiche e politiche (...) con tutti i Paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti" e "assicuriamo pienamente i Paesi vicini, la regione e il mondo, che l'Afghanistan non consentirà a nessuno di minacciare la sicurezza di qualsiasi altro Paese dal suo suolo". (Res)