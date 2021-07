Mali: 3 lavoratori cinesi e 2 mauritani rapiti in un attacco nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre lavoratori cinesi e due mauritani sono stati sequestrati da un gruppo non identificato di uomini armati nel corso di un attacco condotto a un cantiere nel nord del Mali. Lo ha confermato oggi l’esercito di Bamako su Twitter. L’attacco è avvenuto ieri a 55 chilometri da Kwala, tradizionale luogo di passaggio per le compagnie che si spostano nel deserto maliano, in un sito nel quale erano al lavoro la società cinese Covec e la mauritana Attm. Gli uomini armati hanno distrutto diversi mezzi, tra i quali una gru e cinque cisterne. Oltre ai cinque ostaggi, sono stati anche portati via cinque pick-up trovati nel cantiere. Sempre ieri sera, uomini armati hanno attaccato anche un posto di controllo stradale nella regione di San, nel centro del Paese, uccidendo tre civili. Anche in questo caso l’attacco è stato confermato dall’esercito e non è stato rivendicato da alcuna sigla.(Res)