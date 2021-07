© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti che da' la patente di responsabilità, fa già ridere così. Basta ricordare che è lo stesso che andava a fare gli aperitivi a Milano e che ha messo a rischio la vita di tanti operatori sanitari pagando milioni di mascherine mai arrivate. Lollobrigida non ha neanche bisogno della nostra solidarietà". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)