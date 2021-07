Indonesia: Covid, record di decessi tra i medici nella prima metà di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 114 i medici deceduti in Indonesia per Covid-19 tra il primo e il 17 luglio scorsi, oltre il 20 per cento del totale dei dottori che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia a causa del virus, 545. Lo indicano i dati dell’Associazione dei medici indonesiani (Idi), che quest’oggi ha tenuto una conferenza stampa per chiedere al governo misure più stringenti contro la pandemia. “Siamo preoccupati dalla possibilità di un collasso strutturale del Sistema ospedaliero”, ha dichiarato nell’occasione Mahesa Paranadipa, dirigente dell’Idi. Attualmente il 95 per cento degli operatori sanitari risulta vaccinato con dosi prodotte dalla casa farmaceutica cinese Sinovac. (segue) (Fim)