Roma: Matone, degrado a Parco della legalità, Comune non rispetta memoria magistrati uccisi

- "Piante morte, foglie secche, degrado più totale in un mare di sterpaglie tralasciando che solo 4 querce su 27, in onore dei magistrati uccisi dalla mafia, sono rimaste vive". Lo dichiara in una nota Simonetta Matone, candidata vicesindaco di Roma per il centrodestra. "Questo è il rispetto che il Comune di Roma ha per il Parco della legalità inaugurato nel 2018 nel quartiere della Romanina, luogo già difficile di suo per la mancanza di aiuti ai residenti - aggiunge Matone -. Questi luoghi non devono essere solo un palcoscenico per le inaugurazioni davanti ai giornalisti ma un simbolo per le generazioni presenti e future del sacrificio che molti miei colleghi hanno fatto per il bene del nostro Paese. Auspico - conclude Matone - che non si debba arrivare ad una nuova giunta per superare questo problema e che in settimana il sindaco prenda provvedimenti risolvendo questa situazione creata da una mancanza di controllo sul territorio".(Com)