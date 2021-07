Francia: ministro Economia Le Maire, pass sanitario solo per esercizi commerciali più grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo gli esercizi commerciali con una superficie superiore ai 20 mila metri quadrati, in Francia, saranno interessati dall'obbligo di controllo del pass sanitario dall'inizio di agosto, per verificare la situazione relativa al Covid-19. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista concessa oggi al settimanale "Journal du dimanche". "Gli imprenditori hanno delle preoccupazioni, voglio rassicurarli: mostreremo comprensione. Proponiamo quindi che solo gli esercizi commerciali più grandi, con una superficie superiore ai 20 mila metri, siano interessati dalla misura", ha dichiarato Le Maire. Riguardo alle sanzioni, il ministro ha osservato che "sarebbe ingiusto che chi rispetta le regole e chi farà controllare il pass sanitario all'ingresso del proprio negozio venga penalizzato da chi non rispetta queste regole". "Le sanzioni devono essere dissuasive, non devono essere eccessive", ha aggiunto.(Frp)