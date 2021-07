Serbia: ministro Esteri Selakovic, auspico che Grecia non cambi posizione su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia auspica fortemente che la Grecia non cambierà posizione sul riconoscimento del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, parlando all'emittente televisiva "Prva". Il ministro serbo ha inoltre criticato la mancanza di un approccio costruttivo da parte di Pristina nel dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles, di cui domani si tiene una nuova tappa alla presenza del presidente Aleksandar Vucic e del premier kosovaro Albin Kurti. Rispondendo ad una domanda sulla Grecia, Selakovic ha detto che "spera di credere" che Atene non cambierà posizione sul riconoscimento del Kosovo. Il ministro ha precisato che, per quanto emerso durante i suoi colloqui con i rappresentanti del governo ellenico, questo cambiamento non dovrebbe accadere anche se alcune recenti mosse di Atene non sono piaciute alla diplomazia di Belgrado. "Prego Dio che questo non accada", ha aggiunto Selakovic in riferimento alla posizione della Grecia sul Kosovo, che ad oggi è uno dei cinque Paesi membri dell'Ue a non riconoscere l'indipendenza di Pristina insieme a Cipro, Romania, Slovacchia e Spagna. (segue) (Seb)