Afghanistan: capo delegazione governo auspica esito positivo dai colloqui con talebani

- I colloqui tra le delegazioni di alto profilo del governo dell'Afghanistan e dei talebani sono proseguiti per il secondo giorno in Qatar, a Doha, e si sono concentrati sulle richieste chiave di entrambe le parti. Abdullah Abdullah, capo dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale che presiede la squadra negoziale governativa, ha affermato di aspettarsi un risultato “positivo e costruttivo” dai colloqui. Lo riferisce il sito informativo afgano "Tolo news". Fonti vicine alla questione hanno affermato che in quest'ultima sessione di colloqui, i talebani hanno insistito per il rilascio di 7.000 prigionieri e per la rimozione dei nomi dei loro leader dalla lista nera delle Nazioni Unite, mentre la delegazione governativa ha sottolineato la necessità di una tabella di marcia per la pace in Afghanistan. Le squadre negoziali sono composte da sette membri ciascuna e sono guidate da Abdullah Abdullah e dal vice capo dei talebani, Abdul Ghani Baradar. Le riunioni si sono tenute a porte chiuse. Il ministero per gli Affari della pace ha affermato che sarà fatto uno sforzo per trovare dei modi per accelerare gli sforzi di pace. "Ci aspettiamo che, a seguito di questi colloqui, i talebani fermino il massacro della popolazione e mostrino una presenza attiva al tavolo dei negoziati", ha affermato Mohammad Amiri, portavoce presidenziale. (segue) (Res)