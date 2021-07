Ungheria: progetto "Pegasus", Orban usa uno spyware per controllare i giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese è sospettato di aver hackerato i telefoni di alcuni giornalisti investigativi. È quanto si legge sul quotidiano britannico “Guardian”, che cita un’indagine del progetto “Pegasus” condotta dall'organizzazione giornalistica no profit francese Forbidden Stories. Secondo quanto emerge da alcuni documenti riservati, diverse persone in Ungheria sono state prese come bersaglio per degli attacchi hacker con il sofisticato spyware Pegasus (da cui prende il nome il progetto investigativo), venduto dall'agenzia israeliana società Nso Group. Le analisi forensi condotte da Forbidden Stories hanno confermato che i dispositivi erano stati infettati da Pegasus. I dati trapelati includono anche i numeri di telefono di persone oggetto di legittime indagini condotte per condotte criminali o casi di sicurezza nazionale. Negli elenchi, tuttavia, figurano almeno dieci avvocati, un politico dell'opposizione e cinque giornalisti. Due di questi ultimi, in particolare, lavorano per “Direkt36”, un portale investigativo che collabora con il progetto “Pegasus” e i loro telefoni sono stati infettati con successo dallo spyware. (segue) (Rel)