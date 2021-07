Ungheria: progetto "Pegasus", Orban usa uno spyware per controllare i giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei giornalisti in questione è Szabolcs Panyi, noto per le sue fonti nei circoli diplomatici e di sicurezza nazionale. L'analisi forense condotta da Amnesty International ha mostrato che il suo smartphone è stato ripetutamente compromesso da Pegasus per sette mesi nel 2019: lo spyware, in particolare, si attivava dopo che Panyi inviata delle richieste di commento ad alcuni rappresentanti del governo ungherese. Il software consente a chi sta effettuando l’attacco hacker di visualizzare tutti i contenuti su un telefono, inclusi i messaggi delle app con crittografia end-to-end, fotografie e dati di posizionamento Gps. Inoltre, Pegasus è in grado di trasformare il dispositivo in un registratore audio o video. La società israeliana Nso, sviluppatrice dello spyware, ha riferito che questo strumento è pensato solo per essere utilizzati contro criminali di alto profilo e terroristi. Da Nso, inoltre, fanno sapere di non avere “accesso ai dati degli obiettivi degli attacchi hacker” condotti dai soggetti cui è stato venduto Pegasus e ha contestato i dati trapelati in merito a quanto sarebbe accaduto in Ungheria, comunicando che condurrà proprie indagini per verificare la credibilità di tali informazioni. (Rel)