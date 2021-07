Ue: Schinas e Jansa al Cio, scelta giusta quella di tenere le Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha preso la decisione giusta nel far disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020 quest'anno come "esempio di perseveranza", della "capacità umana di superare le sfide" e di come "l'unità nello sport" possa infondere coraggio. Lo dichiarano, in una lettera congiunta inviata al presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach in vista dell'inizio delle Olimpiadi in Giappone il 23 luglio, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e il premier sloveno Janez Jansa, in qualità di capo di governo del Paese che detiene la presidenza di turno dell'Ue. Secondo Schinas e Jansa, i giochi olimpici simboleggiano sin dall'antichità la possibilità della "coesistenza pacifica" e i valori olimpici sono pertanto alle fondamenta del progetto comune dell'Ue. (Beb)