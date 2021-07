© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il 'vaccino come doping' del candidato Michetti, un'altra assurdità da Fd'I. È da irresponsabili mettere a rischio la salute dei cittadini, strizzando l’occhio ai novax per racimolare voti". Lo scrive su Twitter il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri (Pd). "Per impedire il contagio ed evitare nuove chiusure è essenziale vaccinarsi", conclude Gualtieri. (Rer)