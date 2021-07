Egitto-Cina: Al Sisi a ministro Esteri Wang, auspichiamo sostegno in programmi sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto auspica di beneficiare della competenza cinese a sostegno dei programmi di sviluppo e dei progetti nazionali nel quadro della "Belt and Road Initiative" cinese e della zona di cooperazione economica-industriale cinese all'interno della Zona economica del Canale di Suez. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante l'incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi su Facebook. Al Sisi e Wang hanno discusso del partenariato strategico globale tra i due Paesi, soprattutto quest'anno, in occasione del 65esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche. Da parte sua, il capo della diplomazia di Pechino ha trasmesso ad Al Sisi un messaggio del presidente cinese, Xi Jinping, incentrato sull'entusiasmo della Cina nel continuare a sviluppare le sue relazioni strategiche con l'Egitto. Nel suo messaggio ad Al Sisi, Xi ha ribadito il sostegno della Cina all'Egitto nei suoi sforzi globali di sviluppo, nella lotta al terrorismo e per il conseguimento di sicurezza e stabilità nella regione. (segue) (Cae)