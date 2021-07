Egitto-Cina: Al Sisi a ministro Esteri Wang, auspichiamo sostegno in programmi sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese ha chiarito di aver accettato l'adesione dell'Egitto come partner di dialogo nell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si occupa di coordinamento e cooperazione nei settori della lotta al terrorismo e dell'estremismo, dell'energia e della scienza. Le parti hanno discusso della cooperazione volta ad affrontare la crisi dell'epidemia di Covid-19 e della firma dell'accordo di produzione congiunta del vaccino Sinovac in Egitto, a sostegno della strategia nazionale per la localizzazione dell'industria farmaceutica e dei vaccini in Egitto. Infine, durante l'incontro, Al Sisi e Wang hanno parlato della questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Il presidente egiziano ha ribadito la "ferma posizione dell'Egitto nel preservare la sua sicurezza idrica, rappresentata dai suoi diritti storici sulle acque del Nilo raggiungendo un accordo legale vincolante per riempire e far funzionare la diga", ha spiegato Radi. Da parte sua, "il ministro degli Esteri cinese ha chiarito che il suo Paese comprende completamente l'importanza del fiume Nilo per l'Egitto, quindi la Cina basa il suo interesse nel trovare una soluzione a questo problema in un modo che soddisfi gli interessi di tutte le parti". (Cae)