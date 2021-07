Regno Unito: Johnson, in autoisolamento fino al 26 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha detto di aver solo "brevemente valutato l'idea" di evitare l'autoisolamento dopo aver saputo di essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. In un messaggio video diffuso su Twitter dopo le polemiche sul rapido cambio di linea scelto sull'autoisolamento, Johnson ha spiegato di aver valutato rapidamente di evitare tale prassi "prendendo parte ad uno schema pilota che permette alle persone di sottoporsi quotidianamente ai test". "Ma penso che sia molto più importante che tutti quanti rispettino le stesse regole", ha dichiarato Johnson precisando che rimarrà in autoisolamento fino al 26 luglio. L'iniziale scelta del premier britannico Johnson di non mettersi in autoisolamento dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 era stata subito criticata dall'opposizione: "Lascia pensare ai cittadini che esistono delle regole speciali per il governo", aveva attaccato l'esponente laburista Jonathan Ashworth, ministra ombra del partito di opposizione nel Regno Unito. (Rel)