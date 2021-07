Borsellino: De Corato (Fd'I), pandemia ha creato condizioni per infiltrazioni mafia, oggi fondamentale ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina nei giardini di via Benedetto Marcello ho deposto un mazzo di fiori al cippo che ho voluto realizzare nel maggio del 2010 in memoria di Borsellino, Falcone e moglie e delle loro scorte, quando ricoprivo la carica di vice Sindaco di Milano, a nome di tutta la Giunta di centrodestra guidata da Letizia Moratti, per dare un forte segnale di legalità e trasparenza". Lo afferma Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, che questa mattina, in occasione del 29° anniversario dalla strage di via d'Amelio (che ricorrerà domani, lunedì 19 luglio), ha preso parte alla commemorazione di Fratelli d'Italia, alla presenza anche dell'Onorevole Marco Osnato e del Consigliere Comunale di Milano, Andrea Mascaretti, per rendere omaggio alla memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Claudio Traino, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Emanuela Loi. "Specialmente in questo difficile periodo in cui la pandemia ha creato condizioni favorevoli alle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale della nostra nazione, è fondamentale ricordare e raccontare ai giovani il sacrificio del giudice Borsellino. Questi eroi, che sacrificarono la loro vita per la giustizia e la legalità, non devono essere mai dimenticati", conclude De Corato. (Com)