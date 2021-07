Azerbaigian: presidente Aliyev, Ue è principale partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è uno dei principali partner dell'Azerbaigian sia dal punto di vista politico che commerciale, visto che l'interscambio con i Paesi membri conta per il 40 per cento. Lo ha dichiarato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, nella conferenza stampa congiunta oggi a fianco del presidente del Consiglio europeo Charles Michel oggi in visita nel Paese caucasico. Aliyev ha sottolineato che nove Paesi membri dell'Ue considerano l'Azerbaigian come un "partner strategico". Il presidente azerbaigiano ha definito "un evento di portata storica" il completamento del Corridoio meridionale del gas con il gasdotto Transadriatico (Tap). "E' un progetto di sicurezza energetica", ha osservato Aliyev secondo cui il ruolo dell'Azerbaigian nel settore del gas si affianca a quello già svolto per quanto riguarda il petrolio. (Res)