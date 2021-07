Covid: Zingaretti, ripartiamo se tutti si vaccineranno, pensare contrario è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ripartirà solo se tutti si vaccineranno. Ora anche i dati sono inconfutabili. Pensare di non vaccinare gli under 40 è da irresponsabili". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Prima i dubbi sulle mascherine, poi l’occhiolino contro le regole, ora le stupidaggini contro i vaccini: chi fa questo è contro gli italiani - aggiunge il governatore -. Nel Lazio continueremo a vaccinare tutti, come prima, più di prima perché la libertà si conquista con regole e vaccini", conclude Zingaretti. (Rer)