Usa: l’amministrazione Biden invita i social a contrastare disinformazione contro i vaccini

- I social network possono fare di più per contrastare la disinformazione sui vaccini contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il chirurgo generale degli Stati Uniti, Vivek Murthy, in un’intervista all’emittente “Fox News”. “Stiamo parlando della salute dei nostri cittadini e la realtà è che la disinformazione si sta diffondendo come un incendio nel nostro Paese, aiutata e favorita dalle piattaforme tecnologiche”, ha osservato Murthy. “Ho parlato – ha quindi aggiunto - con una serie di compagnie per esprimere loro le mie preoccupazioni e per sottolinearne i progressi fatti. Ad alcune di loro ho detto chiaramente, in privato ma anche pubblicamente, che non si è fatto abbastanza”. Giovedì scorso lo stesso chirurgo generale, che fa da portavoce del governo federale per le questioni di salute pubblica, ha pubblicato un avviso nel quale ha definito le falsità e le teorie cospirative online “una minaccia urgente alla salute pubblica” che ha avuto un impatto su molti statunitensi intenzionati a vaccinarsi contro il Covid. (segue) (Nys)