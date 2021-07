Usa: l’amministrazione Biden invita i social a contrastare disinformazione contro i vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista odierna Murthy ha parlato della questione come una delle sue prime priorità, respingendo gli attacchi di due esponenti repubblicani al Congresso che nei giorni scorsi hanno accusato l’amministrazione del presidente Joe Biden di usare Facebook come “capro espiatorio” per il mancato raggiungimento degli obiettivi della campagna vaccinale. Dopo il suo arrivo alla Casa Bianca, Biden aveva in effetti fissato l’obiettivo di vaccinare il 70 per cento degli adulti entro il 4 luglio, giorno dell’indipendenza. Al momento, tuttavia, solo il 68,1 per cento degli statunitensi ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Inoltre, i casi di contagio appaiono in aumento in tutti i 50 Stati del Paese a causa della diffusione della variante Delta, che colpisce quasi esclusivamente le persone non vaccinate. (Nys)