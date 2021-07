Azerbaigian: Michel, Ue pronta a mediare per stabilità del Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a recitare un ruolo positivo di "mediatore onesto", rispettando l'azione del gruppo di Minsk, per rafforzare la stabilità e per una pace sostenibile nel Caucaso. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando nella conferenza stampa congiunta con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev oggi a Baku. Michel ha definito l'Azerbaigian una "terra d'innovazione", come confermato oggi durante la sua visita a un impianto del settore aerospaziale e come attestato dall'importanza del porto di Baku. Riconoscendo che quello tra Ue e Azerbaigian è un partenariato fondato anche sui rapporti commerciali, Michel ha sottolineato che l'Ue intende impegnarsi per la stabilità e la prosperità del Caucaso recitando per quanto possibile anche un ruolo nella definitiva risoluzione delle dispute tra Baku e Erevan. (Res)