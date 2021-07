Germania: ministro Finanze Scholz, 300 milioni di euro per le vittime delle alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania avrà bisogno di almeno 300 milioni di euro per aiutare le vittime delle violente alluvioni nella parte occidentale del Paese. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in un'intervista al quotidiano "Bild". "Durante le ultime alluvioni, oltre 300 milioni di euro sono stati necessari. Per cui avremo bisogno almeno dello stesso ammontare di denaro", ha affermato Scholz. "Dobbiamo creare una cornice per un programma di ricostruzione volto a ricostruire le case, le strade e i ponti", ha proseguito il ministro secondo cui per tutto ciò saranno necessari miliardi di euro. Il governo federale tedesco, secondo quanto annunciato oggi dalla cancelliera Angela Merkel, si riunirà mercoledì 21 luglio per mettere a punto un pacchetto di aiuti per le regioni colpite dalle violente alluvioni di questi giorni in Germania. Secondo Merkel, mercoledì si troverà un accordo su un programma "in modo che possiamo lavorare insieme con le autorità dello Stato per fornire aiuti rapidi per gli obiettivi di medio termine e per la ricostruzione delle infrastrutture".(Geb)