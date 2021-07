Israele-Marocco: media, ministro Esteri Lapid a Rabat ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, potrebbe recarsi in Marocco all'inizio di agosto per partecipare all'inaugurazione della missione diplomatica di Israele a Rabat. Lo riferisce il sito di notizie "Walla". Citando fonti israeliane, "Walla" fa sapere che Lapid avrebbe concordato con l'omologo marocchino, Nasser Bourita, di recarsi a Rabat la prossima settimana. Tuttavia, l'andamento della diffusione della Covid-19 in Israele e Marocco potrebbero causare il cambiamento della data. Si tratterà della prima visita di un ministro israeliano in Marocco, dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche avvenuto a dicembre 2020. (Res)