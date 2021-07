Brasile: Bolsonaro dimesso dall’ospedale, “presto costolette al barbecue”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso dall’ospedale Vila Nova Star di San Paolo, dove era stato ricoverato mercoledì scorso per un’occlusione intestinale. Lo riferisce il quotidiano “O globo”, secondo cui il capo dello Stato brasiliano è apparso di buon umore ai giornalisti all’esterno della clinica, cui ha detto di voler mangiare “costolette al barbecue tra dieci giorni”. Ieri Bolsonaro aveva partecipato anche a un evento online in occasione dell’inaugurazione di una nuova filiale della banca Caixa Economica nel nord del Paese, affermando di sentirsi bene. “Non vedo l’ora di tornare al lavoro, di vedere i miei amici e di rimettere in moto il Brasile”, aveva affermato il presidente. Secondo i media brasiliani, i medici hanno valutato l’ipotesi di operare il 66enne leader conservatore, che era stato ricoverato dopo aver avvertito forti dolori addominali. Alla fine, tuttavia, il team dell’ospedale ha deciso di non sottoporre Bolsonaro a un intervento chirurgico.(Brb)