Grecia: ministero Esteri, Turchia distorce realtà per coprire suoi illeciti internazionali

- La Turchia destabilizza altri Paesi mantenendovi truppe e mercenari, mentre distorce la realtà per coprire le sue violazioni del diritto internazionale. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ellenico, Aleksandros Papaioannou, rispondendo ad una domanda della stampa. "La Turchia sta cercando di distorcere la realtà e di creare una cortina di fumo per coprire le sue costanti violazioni del diritto internazionale", ha affermato il portavoce della diplomazia greca. Papaioannou ha aggiunto che la Turchia "viola la sovranità nazionale greca" e "mette in dubbio i diritti sovrani della Grecia", mentre "occupa illegalmente i territori di altri Stati e destabilizza altri Paesi mantenendovi eserciti e mercenari". Secondo il portavoce, in ogni caso, la Grecia risponderà a queste sfide nel rispetto del diritto internazionale. (Gra)