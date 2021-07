© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grati ai militari intervenuti all'Esquilino per sventare la rapina ai danni di una ragazza aggredita da un cittadino straniero". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti. "Il controllo del territorio è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini - aggiunge Michetti -. Roma deve essere una Capitale sicura, in tutto il suo territorio".(Rer)