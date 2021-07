Libia: Alta commissione elettorale denuncia campagna denigratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta commissione elettorale in Libia ha rivelato oggi di essere stata oggetto di campagne dannose, volte a "screditarne la reputazione e a impedire gli sforzi per diffondere la cultura della democrazia". Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Alta commissione, ricordando l'attentato terroristico subito il 2 maggio 2018 presso la sede a Tripoli, costato la vita a una ventina di persone. La commissione elettorale ha promesso che non sarà un campo di contrattazione tra le parti e che non risparmierà gli sforzi per realizzare le aspirazioni dei libici. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la commissione aderisce ai principi e agli standard riconosciuti a livello internazionale nell'attuazione dei processi elettorali, si legge nella nota. Inoltre, la commissione ha sottolineato che le attività svolte rientrano nel quadro delle sue competenze e responsabilità. Questo aspetto si riferisce alle critiche ricevute dall'Alta commissione per aver presentato al parlamento una proposta per la futura legge elettorale. L'alto Consiglio di Stato, infatti, ha definito la mossa della commissione elettorale una violazione dei suoi poteri e dell'Accordo politico di Skhirat del 2015. (Lit)