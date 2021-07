Covid: nel Lazio oggi 471 casi con 303 contagi a Roma, nessun decesso e oltre 23 mila test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i vaccini, nel Lazio sono state superate le 6,2 milioni di dosi somministrate. Il 71 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58 per cento due dosi. Nella prima settimana di agosto 70 per cento della popolazione adulta avrà ricevuto due dosi. "La vaccinazione è strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus", ribadisce l'assessore D'Amato, rivolgendo "un appello a vaccinarsi alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza", conclude. Intanto, prosegue l'operazione Delta per la vaccinazione anti Covid con i camper ad accesso diretto sia in località montane che balneari. (segue) (Rer)