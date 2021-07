Giustizia: magistrati amministrativi chiedono apertura tavolo di confronto con la politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stesse associazioni hanno inviato al presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati e ai presidenti delle commissioni congiunte prima e seconda del Senato della Repubblica una lunga e argomentata comunicazione contenente le motivazioni delle loro perplessità, "affinché – sottolineano - possa essere immediatamente fermata una operazione smaccatamente avventata e dalla portata catastrofica, in aperto contrasto con i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, minando le fondamenta democratiche di un plesso magistratuale che trova nell'articolo 103 della Costistuzione il richiamo all'alta missione che è chiamato ad assolvere nell'esame degli strumenti di tutela che l'ordinamento mette a disposizione dei cittadini nei confronti dell'esercizio non corretto del potere delle amministrazioni". "Siamo intenzionati ad andare avanti fino a quando la politica non ci ascolterà. Per questo chiediamo subito l'eliminazione dell'emendamento e l'apertura di un tavolo istituzionale per discutere e affrontare le criticità ordinamentali della giustizia amministrativa" concludono Serlenga e Toschei (Com)