Libia: Consiglio di presidenza preoccupato per ritardo approvazione bilancio

- Il Consiglio presidenziale libico ha chiesto con urgente necessità di adottare delle misure per garantire l'approvazione del bilancio generale dello Stato. Secondo quanto riferisce una nota del Consiglio di presidenza, il capo dell'organismo, Mohammed Menfi, ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'andamento delle sessioni di discussione tra la commissione Finanze del parlamento e l'istituzione omologa del governo sugli emendamenti tecnici al bilancio, volte a raggiungere un consenso che porti alla sua adozione. Il Consiglio di presidenza ha invitato il parlamento di Tobruk ad assumersi le proprie responsabilità davanti al popolo libico, considerando che sono già trascorsi sei mesi dell'anno fiscale in corso, sottolineando la necessità di adottare misure per accelerarne l'adozione. Nella nota, Menfi ha ricordato l'obbligo assunto davanti ai libici in merito all'adozione della legge di bilancio, sulla base dei risultati del Forum di dialogo politico libico tenutosi il 19 novembre 2020. Il 13 luglio scorso, la Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale della Libia che si riunisce nell’est del Paese, ha sospeso nuovamente la sessione sul disegno di legge relativo al bilancio generale dello Stato per il 2021. La seduta riprenderà dopo la Eid al-Adha, ovvero la festa del sacrificio che conclude il periodo del pellegrinaggio alla Mecca. Quest'anno la Eid al Adha si concluderà il 23 luglio. (Lit)