- Nel Lazio sono state superate le 6,2 milioni di vaccinazioni. Il 71 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58 per cento due dosi. "Nella prima settimana di agosto 70 per cento della popolazione adulta avrà ricevuto due dosi". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)