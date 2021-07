Ucraina-Russia: alcuni assalitori feriscono due Guardie di frontiera ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni assalitori non identificati hanno attaccato un distaccamento della Guardia di frontiera ucraina al confine con la Russia, ferendo due agenti e rubando alcune armi di servizio. Lo riferisce una nota del Servizio della Guardia di frontiera dell'Ucraina. "Questa notte un distaccamento del Servizio di frontiera è stato sotto attacco lungo il confini ucraino-russo nella regione di Sumy", si legge nelle nota, secondo cui tre persone avrebbero ferito due agenti della Guardia di frontiera. Secondo quanto precisato, le armi rubate sarebbero state recuperate mentre le indagini sono in corso. Gli assalitori rischiano ora fino a 15 anni di carcere per assalto a pubblici ufficiali. (Res)